Incidente stradale su SS16 autoarticolato esce fuori strada a Cerignola | c' è una vittima

Incidente mortale lungo la Statale 16, a Cerignola. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre, all'altezza del km 715,900.Nel sinistro, che ha coinvolto un autoarticolato, si registra un decesso. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante è uscito fuori strada. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente stradale su SS16, autoarticolato esce fuori strada a Cerignola: c'è una vittima

