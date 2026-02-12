Aumenti sigarette di 30 centesimi dalle Winston alle Camel quali pacchetti costano di più dopo la Manovra

Dall’13 febbraio, il prezzo delle sigarette sale di 30 centesimi. L’aumento riguarda diverse marche, non solo quelle del gruppo Philipps Morris che aveva già subito un rincaro a gennaio. Ora, anche le Winston, le Camel e altre sigarette vedono il costo salire, creando un nuovo peso per chi fuma. La Manovra ha portato questa novità, con prezzi che cambiano in modo più evidente rispetto a qualche settimana fa.

Dal 13 febbraio le sigarette di diverse marche aumentano di 30 centesimi, dopo il primo rincaro avvenuto il 16 gennaio per il gruppo Philipps Morris. La crescita dei prezzi delle bionde rientra nel meccanismo di adeguamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Dalle Winston alle Camel, le aziende coinvolte dalle nuove regole. Sigarette in aumento di 30 centesimi L'aumento del 16 gennaio ha colpito le sigarette del gruppo Philipps Morris, tra cui Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti. Dal 13 febbraio salgono i prezzi delle Winston, Camel, Benson&Hedges, American Spirit e Glamour.

