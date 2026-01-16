Da oggi sigarette più care | aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto

A partire da oggi, il prezzo delle sigarette subirà un aumento fino a 30 centesimi per pacchetto, in conformità con le disposizioni della legge di bilancio 2026. Questi incrementi saranno introdotti gradualmente dal 2026 al 2028, influenzando il costo di acquisto delle confezioni. Si tratta di un intervento volto a modificare i prezzi nel settore del tabacco, con effetti diretti sui consumatori e sul mercato.

Partono i primi rincari delle sigarette decisi con l’ultima legge di bilancio 2026: da quest’anno al 2028 i prezzi aumenteranno progressivamente. Dal 16 gennaio 2026 ci saranno aumenti fino a 30 centesimi per la Philip Morris e, ad esempio, le Marlboro arriveranno a toccare i 6,80 euro a pacchetto. Poi nei prossimi giorni i Monopoli aggiorneranno i listini anche delle altre marche. Solo nel 2026 all’Erario arriveranno circa 900 milioni in più. Aumenteranno anche i sigari e il tabacco trinciato ma non il tabacco “riscaldato”, come ad esempio una delle marche note “Terea”. Un mercato verso il quale le grandi multinazionali stanno convergendo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

