Sigarette più care aumenti di 30 centesimi a pacchetto

A partire da oggi, il prezzo delle sigarette aumenta di circa 30 centesimi per pacchetto a seguito delle recenti misure della manovra economica. Questa modifica si applica a tutte le marche e rappresenta un incremento moderato rispetto ai prezzi precedenti. L’aumento ha l’obiettivo di sostenere le entrate fiscali e incentivare la riduzione del consumo di tabacco, in linea con le politiche di salute pubblica.

