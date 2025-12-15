F1 l’Audi annuncia la data di presentazione della monoposto per il Mondiale 2026

Audi ha annunciato la data di presentazione della monoposto per il Mondiale di F1 2026, suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. La nuova stagione sarà segnata da una rivoluzione tecnica, con vetture che promettono innovazioni significative. L'evento rappresenta un momento chiave per scoprire le novità che rivoluzioneranno il circus automobilistico nel prossimo futuro.

C’è grande curiosità su come saranno le prossime vetture di F1 in vista del Mondiale 2026. Un campionato che sarà caratterizzato dalla rivoluzione tecnica. Le scuderie partiranno da un “foglio bianco” nel progetto della macchina, molto diversa da quelle dell’ultima era a effetto suolo, in considerazione anche di power unit di nuova generazione. Per questa ragione, le giornate di test saranno più solito. Ben nove i giorni dedicate alle prove pre-season. Si inizierà a Barcellona (Spagna) dal 26 al 30 gennaio e saranno test a porte chiuse. A febbraio, invece doppia sessione in Bahrain a porte aperte, ovvero dall’11 al 13 e dal 18 al 20 del mese citato. Oasport.it

