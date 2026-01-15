Lorenzo Musetti affronterà Raphael Collignon nel primo turno degli Australian Open 2026. Di seguito, analizziamo il possibile percorso nel tabellone, con i vari avversari che potrebbe incontrare turno dopo turno, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle sfide previste nel torneo.

Comincerà con Raphael Collignon il cammino di Lorenzo Musetti nel tabellone principale degli Australian Open 2026. Sarà dunque il belga il primo avversario del tennista toscano, testa di serie numero cinque in questo primo Slam dell’anno e sarà un esordio dove servirà attenzione, visto che Collignon è un giocatore imprevedibile ed è capace di esaltarsi in certi contesti, soprattutto quando è chiamato alla grande impresa, come già successo più volte in Coppa Davis, ma anche all’ultimo US Open dove ha raggiunto il terzo turno dopo aver battuto Casper Ruud in una clamorosa battaglia al quinto set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: i possibili avversari turno per turno

Leggi anche: Australian Open 2026, il tabellone di Jannik Sinner: i possibili avversari dal 1° turno alla finale

Leggi anche: Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: le possibili avversarie turno per turno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Aus Open, 14 italiani nelle quali: il tabellone; Australian Open 2026, sorteggio tabellone principale: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nella parte bassa, Matteo Berrettini incrocia subito De Minaur; Calendario Australian Open 2026, tutte le informazioni sul primo Slam.

Australian Open 2026, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner - Sorteggiato il tabellone del torneo degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. fanpage.it