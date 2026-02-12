Atp Buenos Aires Berrettini si ferma agli ottavi | Kopriva lo elimina in due set

Matteo Berrettini si ferma agli ottavi di finale all’Atp di Buenos Aires. Il tennista romano non ha potuto niente contro Vit Kopriva, che lo ha battuto in due set e si è preso la qualificazione ai quarti. Berrettini ha iniziato bene, ma nel secondo set il ceco ha preso il comando e ha chiuso senza troppi problemi.

Si chiude agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini all'Atp di Buenos Aires. L'azzurro è stato battuto in due set dal ceco Vit Kopriva, numero 95 del ranking mondiale, che si è imposto con lucidità e solidità in un match in cui il romano non è mai riuscito a incidere davvero in risposta. Per Berrettini, protagonista delle finali di Coppa Davis 2024 e 2025, si trattava del primo torneo stagionale. Un debutto che ha mostrato segnali incoraggianti al servizio, ma anche difficoltà ormai ricorrenti nella gestione della ribattuta e negli scambi prolungati. Primo set: un break nel finale condanna l'azzurro.

