LIVE Berrettini-Kopriva 1-1 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | siamo ‘on serve’ nel 1° set

Questa mattina a Buenos Aires, Matteo Berrettini e Kopriva si affrontano nel primo turno dell’ATP. La partita è iniziata da pochi minuti e il punteggio è in parità, 1-1. Berrettini, visibilmente stanco, prova a sorprendere con una smorzata che finisce in rete, mentre il gioco si svolge ancora ai servizi. La partita resta aperta, con i due giocatori che cercano di imporre il proprio ritmo.

15-15 Esausto prova a giocare la smorzata Berrettini, finisce in rete. Kopriva non ha problemi a scambiare all'infinito. 0-15 Lungo il dritto, errore gratuito, di Kopriva. Ceco che se perde colpi li perde dal lato destro. 1-1 Slice in rete Kopriva. Quindici minuti, uno pari!!! A-40 Prima a segno. Ci si riprova. 40-40 Fuori il rovescio di Berrettini. Mettetevi comodi. Tenete il caricatore a portata di mano. A-40 Prima vincente. 40-40 Non sfrutta un comodo passante di rovescio Matteo. Anche di vantaggi ne vedremo a bizzeffe, ieri Berrettini non brekkava mai, veramente mai.

