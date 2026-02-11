LIVE Berrettini-Kopriva 4-6 2-2 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | romano in rimonta

Matteo Berrettini e Tomas Kopriva si sfidano a Buenos Aires in un match molto combattuto. Dopo aver perso il primo set 4-6, il romano ha recuperato nel secondo e si trova ora sul 2-2, con il punteggio in parità. La partita è ancora aperta, e i tifosi restano incollati al risultato, mentre i due giocatori si danno battaglia con scambi intensi e scelte tattiche diverse.

2-3 A zero Kopriva. 40-0 Servizio dritto e benedizione. 30-0 Seconda seconda di fila, secondo errore in risposta. 15-0 Non riesce a rispondere con il dritto Matteo. 2-2 Non risponde sulla seconda Kopriva. Chance fallita anche per lui. A-40 Slice, dritto vincente di là. 40-40 Prima vincente. 30-40 Di poco largo il dritto in controbalzo di Berrettini, costretto dalla risposta nei piedi del ceco. 30-30 Doppio fallo. 30-15 Prima vincente. Uscito anche il sole ad incoraggiare Matteo nella rimonta. 15-15 Ace. 0-15 Accelera ma sbaglia il colpo più facile con il dritto Berrettini.

