LIVE Berrettini-Coria 7-5 7-5 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | esordio durissimo

Dopo un match intenso, Matteo Berrettini batte Coria in due set e si aggiudica il suo primo turno a Buenos Aires. L’italiano torna in campo dopo un periodo difficile e dimostra di essere ancora competitivo. Domani affronterà Kopriva nel secondo turno.

00:58 Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio a Buenos Aires di Matteo Berrettini, che torna a giocare vincendo il suo primo turno e domani sfida Kopriva. 00:57 Cinque ace per Berrettini contro il solo di Coria, che ha messo in campo il 64% di prime in campo col 54% di punti vinti e il 54% con la seconda. Matteo invece vince il 79% di punti con la prima e il 60% sulla seconda. 00:55 Oltre due ore e un quarto di gioco per accedere in ottavi di finale al romano, che torna all'attività agonistica e sfiderà nella giornata di domani, nel pomeriggio argentino, Vit Kopriva.

Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires.

La partita tra Berrettini e Coria è cominciata a Buenos Aires.

