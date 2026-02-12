Atalanta tegola De Ketelaere | operato al menisco rientra a fine marzo

L’Atalanta perde un’altra pedina importante. Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento al menisco e dovrebbe tornare in campo solo a fine marzo. La squadra di Palladino si prepara comunque alla partita di sabato contro la Lazio, ma deve fare i conti con l’assenza di uno dei suoi talenti.

L’ Atalanta di Raffaele Palladino si prepara alla delicata trasferta capitolina contro la Lazio, in programma sabato 14 febbraio, dovendo gestire un’infermeria dai sentimenti contrastanti. Se da un lato il gruppo ritrova parzialmente Gianluca Scamacca, pronto a imbarcarsi sul volo per Roma dopo il fastidio all’anca destra che lo ha costretto alla panchina contro la Cremonese, dall’altro la compagine orobica deve incassare il pesante forfait di Charles De Ketelaere. Il talento belga è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento di meniscectomia selettiva interna al ginocchio destro, operazione perfettamente riuscita che lo terrà tuttavia lontano dal rettangolo verde per un periodo stimato di circa due mesi, con un rientro ipotizzabile solo per la fine di marzo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere si è sottoposto a intervento chirurgico al menisco a Roma.

Charles De Ketelaere si ferma con l'Atalanta.

