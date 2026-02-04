Aston Martin | la AMR26 sconta ritardi ma porta innovazioni inedite

La Aston Martin presenta la nuova AMR26, ma il debutto è stato ritardato. Nonostante i problemi di produzione, la squadra ha introdotto alcune innovazioni importanti che potrebbero fare la differenza in pista. Gli ingegneri stanno lavorando per sistemare gli ultimi dettagli prima dei primi test stagionali.

La AMR26 rappresenta il primo capitolo dell’era regolamentare spinta dal motore Honda, segnando una svolta significativa per Aston Martin. L’auto, emanazione di una filosofia progettuale originale, mette in luce soluzioni meccaniche e di packaging orientate all’efficienza aerodinamica, con l’obiettivo di evolversi nel corso della stagione e di distinguersi per composizione e integrazione tra parti. La vettura si distingue per un packaging estremamente compatto, frutto di una collaborazione stretta tra progettisti meccanici e aerodinamici. Tra le scelte distintive emergono soluzioni mai viste prima nel contesto Aston Martin, contribuendo a definire una visione operativa diversa rispetto agli altri costruttori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Aston Martin AMR26 si mostra in alcune prime immagini, e il design lascia capire che sarà una monoposto con soluzioni tecnicamente molto aggressive.

A Barcellona, Fernando Alonso ha messo piede per la prima volta nel box dell’Aston Martin.

