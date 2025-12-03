Riaperto Corso Porta Nuova in anticipo sollievo per la viabilità
Una buona notizia per i veronesi e per il traffico cittadino. Corso Porta Nuova è tornato pienamente transitabile. Intorno alle 17 di questo pomeriggio, 3 dicembre, è stata riaperta la principale via d'ingresso al centro storico con giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia. I lavori di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
