Manovra | avvocati contro la norma per il pagamento dei compensi Associazione nazionale forense l' obbligo di regolarità fiscale-contributiva è lesivo e devastante

La recente manovra del Governo Meloni ha introdotto una norma che riguarda il pagamento dei compensi degli avvocati, suscitando forti proteste dall'Associazione nazionale forense. Secondo i legali, l'obbligo di regolarità fiscale e contributiva previsto dalla norma sarebbe lesivo e devastante per la categoria. Di seguito, il comunicato ufficiale e le motivazioni dell'associazione.

Di seguito il comunicato: Nella manovra del Governo Meloni c'è un intervento normativo che non piace per niente agli avvocati. Il perché lo spiega Giampaolo Di Marco, presidente dell'Associazione nazionale forense (Anf): "Subordinare il pagamento dei compensi alla verifica della regolarità fiscale e contributiva rischia di bloccare o ritardare gli emolumenti anche in presenza di semplici irregolarità temporanee o formali". E questo "in un momento storico nel quale la categoria affronta gravissime difficoltà economiche, come documentato dal più recente rapporto Censis della Cassa Forense, secondo cui la metà degli avvocati italiani non supera il reddito di 21.

Manovra, avvocati, 'valutiamo l'incostituzionalità della norma sui pagamenti dalla Pa'. Greco, 'il governo la ritiri, è a rischio il patrocinio a spese dello Stato' #ANSA x.com

