Droga in auto marito e moglie arrestati Trovato libro contabile dello spaccio

Marito e moglie sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Aversa per spaccio di droga.Beccati con la droga in autoNel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e alla repressione di reati in materia di stupefacenti, gli agenti hanno notato la coppia a bordo di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In auto 13 chili di droga, arrestato pensionato

Trovato in auto con la cocaina, in casa spunta altra droga: pusher in manette

Trovato in auto con la cocaina, in casa spunta altra droga: pusher in manette

#Afragola- L'auto era un market della droga: arrestato un 51enne con marijuana, hashish e bilancino. #Cronaca #Droga #Hashish #Bilancino #Market #Auto #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Arese, 30 kg di droga nascosti in auto: due arresti ilnotiziario.net/wp/bollatese/a… Vai su X

Marito e moglie arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio - I carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 33enne incensurato e la moglie 27enne, entrambi ... rainews.it scrive