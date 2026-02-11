Domani mattina alle 9, i due fermati saranno ascoltati in tribunale a seguito dell’assalto al portavalori sulla statale 613. L’indagine si concentra ancora sul resto del gruppo che ha preso di mira il blindato con oltre 6 milioni di euro. La polizia continua le ricerche per trovare gli altri componenti del commando.

Primo snodo giudiziario dell'indagine sull'assalto al portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Si terrà domani alle 9.30, davanti alla Gip Tea Verderosa, l’interrogatorio di convalida dei fermi per i due presunti componenti del commando che lunedì mattina ha messo a ferro e fuoco la statale per assaltare il furgone blindato con dentro quasi 6 milioni di euro, partiti da Brindisi e destinati al caveau della Banca d'Italia a Lecce. A comparire di fronte al giudice sono Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi foggiani e con precedenti per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: domani l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commando

Questa mattina le forze dell’ordine continuano a cercare i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada tra Brindisi e Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano.

Assalto al portavalori in Toscana, la banda dei sardi ha nascosto il bottino da 3 milioni: chiuse le indagini – Tutti i nomiLivorno Di quello che è successo prima e durate l’assalto ai portavalori, avvenuto il 28 marzo scorso lungo la Variante Aurelia, nel cuore della Toscana, si sa praticamente tutto. Come e dove i presun ... msn.com

L'assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce fa il giro del mondo. E gli utenti stranieri: «Ma è l'ICE di Trump» x.com

Sul fronte delle indagini le Procure di Lecce e di Brindisi sono in stretto contatto. Vengono analizzati gli elementi raccolti, le auto sequestrate usate dai malfattori e le decine di filmati girati dagli automobilisti che riprendono l'assalto. Le indagini si estendono an - facebook.com facebook