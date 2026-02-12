Assalto ai portavalori gli indagati in silenzio dal gip Gli avvocati studiano le mosse

Da lecceprima.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida del fermo presso il carcere di Lecce per Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, i due uomini di Foggia accusati di aver assaltato un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. I due restano in silenzio davanti al gip. Gli avvocati stanno studiando le mosse da mettere in campo.

Si è tenuta presso la casa circondariale di Lecce l’udienza di convalida del fermo per Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, i due foggiani accusati del violento assalto ai portavalori avvenuto sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Davanti alla giudice per le indagini preliminari, Tea Verderosa, entrambi gli indagati hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il quadro accusatorio delineato dalla Procura è pesante. I due sono accusati, a vario titolo, di tentata rapina pluriaggravata, tentato omicidio pluriaggravato (in seguito al conflitto a fuoco con i carabinieri, porto di armi da guerra ed esplosivi, in concorso con i complici, al momento ancora ricercati.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Lecce Portavalori

Inchiesta DDA Avellino: gli indagati scelgono il silenzio davanti al Gip

Nell’aula del Gip di Avellino, i sette indagati coinvolti nell’inchiesta della DDA di Napoli decidono di non rispondere alle domande, mantenendo il silenzio durante l’udienza.

Hannoun domani dal gip. Gli avvocati: "Ha sempre operato con associazioni tracciabili"

Domani si terrà l'udienza di interrogatorio di garanzia per Mohammad Hannoun, l'architetto giordano arrestato con l'accusa di finanziare Hamas.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lecce Portavalori

Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto portavalori tra Brindisi e Lecce, intervengono i Carabinieri; Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: I carabinieri sono vivi per miracolo. Due arrestati; Assalto a portavalori nel Brindisino, uno degli arrestati è un ex militare paracadutista.

Assalto al portavalori, nel blindato 6 milioni di euro: è caccia a complici e talpeOltre 5,9 milioni di euro destinati alla Banca d’Italia di Lecce erano il bottino del portavalori assaltato lunedì 9 febbraio sulla statale Brindisi - Lecce. Il blindato della Battistolli Spa è stato ... leccesette.it

assalto ai portavalori gliAssalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, i 2 fermati fanno scena muta davanti al gip e restano in carcere VIDEOSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Russo e Giuseppe Iannello, i due foggiani accusati di aver preso parte lunedì all’assalto armato a un portavalori sulla strada Brindisi-Lecce, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.