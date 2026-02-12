Assalto ai portavalori gli indagati in silenzio dal gip Gli avvocati studiano le mosse

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida del fermo presso il carcere di Lecce per Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, i due uomini di Foggia accusati di aver assaltato un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. I due restano in silenzio davanti al gip. Gli avvocati stanno studiando le mosse da mettere in campo.

Si è tenuta presso la casa circondariale di Lecce l’udienza di convalida del fermo per Giuseppe Russo e Giuseppe Iannelli, i due foggiani accusati del violento assalto ai portavalori avvenuto sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Davanti alla giudice per le indagini preliminari, Tea Verderosa, entrambi gli indagati hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il quadro accusatorio delineato dalla Procura è pesante. I due sono accusati, a vario titolo, di tentata rapina pluriaggravata, tentato omicidio pluriaggravato (in seguito al conflitto a fuoco con i carabinieri, porto di armi da guerra ed esplosivi, in concorso con i complici, al momento ancora ricercati.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Portavalori

Nell’aula del Gip di Avellino, i sette indagati coinvolti nell’inchiesta della DDA di Napoli decidono di non rispondere alle domande, mantenendo il silenzio durante l’udienza.

Domani si terrà l'udienza di interrogatorio di garanzia per Mohammad Hannoun, l'architetto giordano arrestato con l'accusa di finanziare Hamas.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lecce Portavalori

Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto portavalori tra Brindisi e Lecce, intervengono i Carabinieri; Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: I carabinieri sono vivi per miracolo. Due arrestati; Assalto a portavalori nel Brindisino, uno degli arrestati è un ex militare paracadutista.

Assalto al portavalori, nel blindato 6 milioni di euro: è caccia a complici e talpeOltre 5,9 milioni di euro destinati alla Banca d’Italia di Lecce erano il bottino del portavalori assaltato lunedì 9 febbraio sulla statale Brindisi - Lecce. Il blindato della Battistolli Spa è stato ... leccesette.it

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, i 2 fermati fanno scena muta davanti al gip e restano in carcere VIDEOSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Russo e Giuseppe Iannello, i due foggiani accusati di aver preso parte lunedì all’assalto armato a un portavalori sulla strada Brindisi-Lecce, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Le immagini dell'assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce hanno fatto il giro del mondo. Difficile non notarle, del resto: dall'esplosione al commando con kalashnikov, tute bianche e maschere integrali, sembra di assistere a una "rapina da film", come titola il gi - facebook.com facebook

#VigilanzaPrivata: dopo l’assalto a un portavalori ribadiamo che sicurezza e vita non sono negoziabili. Servono tutele vere, strumenti adeguati e prevenzione per chi lavora nel settore. #Uiltucs chiede più sicurezza e rispetto uiltucs.it/assalto-portav… x.com