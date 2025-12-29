Hannoun domani dal gip Gli avvocati | Ha sempre operato con associazioni tracciabili

Domani si terrà l'udienza di interrogatorio di garanzia per Mohammad Hannoun, l'architetto giordano arrestato con l'accusa di finanziare Hamas. Gli avvocati Tambuscio e Sommovigo hanno dichiarato che il loro assistito ha sempre operato con associazioni tracciabili e ha ricostruito con precisione i passaggi dei finanziamenti durante l'incontro di due ore con il gip.

"Lucido e preciso nel ricostruire tutti i passaggi dei finanziamenti". Così gli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo dopo l'incontro, durato due ore, con il proprio assistito Mohammad Hannoun, l'architetto giordano arrestato pcon l'accusa di finanziare Hamas. Il colloquio si è svolto nel carcere genovese di Marassi, dove Hannoun si trova da due giorni. "Ha sempre operato in maniera tracciabile e sempre con associazioni registrate, molte delle quali anche in Israele", hanno spiegato i legali. Domani Hannoun fornirà al gip una dichiarazione spontanea, "ma su nostro consiglio non si sottoporrà a interrogatorio anche perché ancora non abbiamo ricevuto tutti gli atti depositati" hanno specificato Tambuscio e Sommovigo.

