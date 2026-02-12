Assalto a bancomat a Poggio Imperiale | tre esplosioni fanno saltare in aria lo sportello Banco Bpm

Tre esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello del Banco Bpm a Poggio Imperiale. L’assalto è avvenuto questa notte, poco prima delle 3.30, nella piazza principale del paese. I ladri sono entrati in azione con un ordigno, lasciando il paese sotto shock. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di capire cosa sia stato esattamente portato via. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Salta in aria lo sportello del Banco Bpm a Poggio Imperiale. Il fatto è successo intorno alle 3.30 di oggi, giovedì 12 febbraio, nella piazza principale del paese.Chi ha agito ha utilizzato la classica 'marmotta' esplosiva, ma al momento non è chiaro se il colpo sia riuscito o meno.

