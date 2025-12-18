Esplosioni a Orbassano Cavour e Morozzo | i ladri fanno saltare altri bancomat in tre città

Nella notte, tre città piemontesi sono state teatro di una serie di esplosioni ai bancomat, con ladri audaci che hanno fatto saltare altri sportelli a Orbassano, Cavour e Morozzo. Un'ondata di furti che mette in allarme il territorio, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra cittadini e istituzioni. La sicurezza delle aree coinvolte diventa ora una priorità urgente.

Tre colpi in una sola notte. Continuano le esplosioni agli sportelli bancomat degli istituti di credito del territorio. Dopo quella a Druento, nella notte tra ieri e oggi, 18 dicembre è toccato al Banco BPM di Orbassano (via Roma 30), alla Bper di Cavour (via Giolitti 165) e a un altro sportello.

