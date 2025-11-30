Doppio colpo nella notte | assaltati due bancomat

Doppio colpo nella notte, tra la Val d’Enza e la Montagna. In tutti i due i casi a finire nel mirino dei malviventi sono stati due sportelli Bancomat a Castelnovo Monti (nello specifico a Felina) e a San Polo d’Enza. In entrambi i colpi è stata utilizzata la tecnica della ‘marmotta’. Il bottino è stato di svariate decine di migliaia di euro, pare ben oltre 100.000 fra i due colpi. I Carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori di due distinti assalti con esplosivo a sportelli Bancomat avvenuti nelle prime ore della notte scorsa. Il primo allarme è scattato intorno alle 03:20 in Via Gramsci a San Polo d’Enza, presso la filiale del Banco Bpm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doppio colpo nella notte: assaltati due bancomat

