Doppio boato nella notte | assaltato sportello bancomat a Triggiano

Nella notte, a Triggiano, è stato oggetto di un assalto lo sportello bancomat della filiale Bdm di corso Vittorio Emanuele. L’episodio si inserisce in un contesto di recenti tentativi di furto di sportelli automatici nella provincia di Bari, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle filiali bancarie locali. Le forze dell’ordine sono intervenute per le verifiche e le indagini sono in corso.

Si registra un nuovo assalto a bancomat in provincia di Bari. Nella notte appena trascorsa, nel mirino dei malviventi è finita la filiale della Bdm, in corso Vittorio Emanuele, a Triggiano. Residenti svegliati da un doppio boato nella notte.

