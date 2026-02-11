I dati Auditel di ieri sera mostrano come le Olimpiadi Invernali continuino a dominare gli ascolti televisivi. Su Rai 2 sono andate in onda le gare e i collegamenti in diretta da Milano e Cortina, mentre su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata della fiction con Anna Valle. I numeri parlano chiaro: le Olimpiadi attirano ancora milioni di spettatori, confermando il grande interesse del pubblico per gli eventi sportivi invernali.

Si Rai 2 continuano a tenere banco le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con gare e collegamenti live, su Canale 5 una nuova puntata della fiction con Anna Valle, ecco la programmazione della prima serata e gli ascolti tv Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, mercoledì 11 febbraio 2026, da One Life a Una nuova vita, da Chi l'ha visto alle Olimpiadi: i dati Auditel

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, la televisione propone un ricco palinsesto.

I dati Auditel di domenica 8 febbraio mostrano una giornata di alta tensione tra i principali canali italiani.

