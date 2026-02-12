Ascanio Cuba Una mostra all’Arlecchino

Questa sera alle 19.30, il foyer del cinema Cineteca Milano Arlecchino apre le porte alla mostra “Mi casa es tu casa” dedicata ad Ascanio Cuba. L’artista cubano, pittore e muralista, che vive e lavora a Milano da diversi anni, sarà protagonista di un’esposizione che mette in mostra le sue opere. L’inaugurazione attira appassionati e curiosi pronti a scoprire il suo stile e le sue creazioni.

Oggi alle 19.30, nel foyer del cinema Cineteca Milano Arlecchino, si terrà l'inaugurazione della mostra " Mi casa es tu casa " dedicata ad Ascanio Cuba, pittore, muralista, live-painter e serigrafo cubano che da anni vive e lavora a Milano. La mostra si compone di oltre 20 dipinti dell'autore che hanno come sfondo il paesaggio urbano di Milano e del suo Paese di origine. Per l'occasione Ascanio Cuba realizzerà anche un graffito di Arlecchino che sarà possibile ammirare al cinema. Il titolo della mostra - che rimarrà attiva fino all'estate - richiama un'espressione profondamente radicata nella cultura dell'artista nato a Santiago de Cuba nel 1988.

