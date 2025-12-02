Grande Fratello la risposta durissima di Ascanio Pacelli agli insulti sui figli | Hai vinto una denuncia

Insultano i figli di Ascanio Pacelli dopo il suo intervento al Grande Fratello: scoppia il caso, e lui annuncia la denuncia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, la risposta durissima di Ascanio Pacelli agli insulti sui figli: "Hai vinto una denuncia"

