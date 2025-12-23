Colpo notturno dall' ottico | i ladri svaligiano il negozio di occhiali

Nella notte, il negozio Ottica Tonazzi, situato a breve distanza dal centro di Latina, è stato oggetto di un furto. I ladri sono entrati e hanno sottratto vari occhiali, causando danni alla struttura. L'evento è attualmente sotto indagine delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo i dettagli dell'accaduto.

