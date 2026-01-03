Ancora un furto al ristorante ladri ' festeggiano' in anticipo Capodanno rubando bottiglie di vino e champagne

Nella notte del 30 dicembre, il ristorante Benso nel centro di Forlì è stato vittima di un furto. I ladri hanno sottratto circa dieci bottiglie di vino e champagne magnum dalla cantina del locale, in un episodio che si aggiunge ad altri furti avvenuti recentemente. La proprietà sta collaborando con le autorità per individuare i responsabili e rafforzare le misure di sicurezza.

Ennesimo furto al ristorante Benso, nel centro di Forlì. La notte del 30 dicembre i ladri hanno voluto festeggiare in anticipo il Capodanno rubando una decina di bottiglie di vino e di champagne magnum dalla cantina del locale.Ad accorgersene sono stati i dipendenti, la mattina del 31, quando.

