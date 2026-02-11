I danni del maltempo | frana in atto a Monte di Procida 14 famiglie sgomberate ad Arzano
La pioggia intensa ha provocato una frana a Monte di Procida, costringendo le autorità a sgomberare alcune case. Nella zona ci sono 14 famiglie che devono lasciare le proprie abitazioni per sicurezza. A Napoli, i disagi continuano tra allagamenti e nuovi smottamenti, mentre la città si prepara a una notte difficile.
Dopo la mattinata di passione, tra allagamenti e smottamenti, la pioggia a Napoli rende la serata drammatica.Le situazioni più complesse ad Arzano e Monte di Procida.Ad Arzano, in via G. Zanardelli, il fabbricato al civico 66 - fatiscente e già disabitato - è parzialmente crollato. 14 i nuclei.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Monte di Procida
I danni del maltempo: frana in atto a Monte di Procida. 15 famiglie sgomberate ad Arzano
La pioggia battente ha causato una frana a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.
Maltempo, frana in atto a Monte di Procida; 15 famiglie sgomberate ad Arzano
Una frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.
Ultime notizie su Monte di Procida
Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo prevista per oggi per pioggia e vento forte; I danni del maltempo. Una frana ha bloccato via del Vallone a Castello; Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e Sardegna; San Giovanni e i danni del maltempo e delle mareggiate da mitigare.
Coldiretti: allarme semine e ortaggi per maltempo, gravi danniRoma, 11 feb. (askanews) – Campi di ortaggi completamente allagati, frutta caduta a terra, semine impraticabili a causa del fango. E’ il bilancio stilato dalla Coldiretti sui danni causati dall’ondata ... askanews.it
Ciclone Harry, danni legati al maltempo: priorità alle marinerie danneggiateCiclone Harry e frana Niscemi, prosegue la conta dei danni! Definiti i primi interventi da attuare. Di seguito le novità e le dichiarazioni di Schifani. catania.liveuniversity.it
MONTE MARENZO - Danni alle auto per una grossa buca sulla Lecco-Bergamo. Tappata durante la notte https://lecconotizie.com/cronaca/calolziocorte-cronaca/danni-alle-auto-per-una-grossa-buca-sulla-lecco-bergamo-tappata-durante-la-notte/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.