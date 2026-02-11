I danni del maltempo | frana in atto a Monte di Procida 14 famiglie sgomberate ad Arzano

La pioggia intensa ha provocato una frana a Monte di Procida, costringendo le autorità a sgomberare alcune case. Nella zona ci sono 14 famiglie che devono lasciare le proprie abitazioni per sicurezza. A Napoli, i disagi continuano tra allagamenti e nuovi smottamenti, mentre la città si prepara a una notte difficile.

Dopo la mattinata di passione, tra allagamenti e smottamenti, la pioggia a Napoli rende la serata drammatica.Le situazioni più complesse ad Arzano e Monte di Procida.Ad Arzano, in via G. Zanardelli, il fabbricato al civico 66 - fatiscente e già disabitato - è parzialmente crollato. 14 i nuclei.

La pioggia battente ha causato una frana a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.

Una frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.

