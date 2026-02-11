Armi all'Ucraina anche i vannacciani votano la fiducia al governo | Non stiamo con la sinistra

Questa mattina il Parlamento ha approvato con maggioranza il decreto che autorizza l'invio di armi in Ucraina. La fiducia al governo è stata confermata con 207 voti favorevoli, nonostante i 119 contrari. Tra i sostenitori ci sono anche i tre deputati di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che hanno deciso di votare a favore, rompendo con le posizioni della sinistra. La decisione ha diviso le forze politiche e aperto nuovi scontri tra maggioranza e opposizione.

Passa il voto di fiducia al governo sul decreto per l'invio di armi in Ucraina. Sono stati 119 i voti contrari e 207 i favorevoli: tra di loro anche i tre deputati che si sono uniti a Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Il generale ha detto che resta la contrarietà sul tema delle armi, e quindi domani il voto sul decreto in sé resterà contrario.

