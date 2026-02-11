Riarmo Ucraina la Camera approva la fiducia posta dal governo I vannacciani votano sì Il Generale | Sappiamo dove stare

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al dl Ucraina, approvando la fiducia richiesta dal governo. I voti favorevoli sono stati 207, contro 119 no e 4 astenuti. I parlamentari dei Vannacciani hanno scelto di votare sì, mentre il generale ha detto: “Sappiamo dove stare”. La decisione arriva a pochi giorni di distanza da tensioni e discussioni in aula.

La Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al dl Ucraina con 207 sì 119 no e 4 astenuti. Durante la discussione non sono mancate le polemiche da parte delle forze politiche. La polemica di Richetti. "La fiducia al decreto Ucraina non dà alcuna possibilità alle forze politiche di esprimere un parere nel merito del provvedimento - ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera -. Su questo testo si stanno commettendo importanti errori a partire dal mancato rispetto nei confronti del presidente della Repubblica che ha firmato un decreto con un titolo poi cambiato dalla maggioranza in commissione che ha giocato sul termine 'militarì; eppure il ministro della Difesa Crosetto, era stato chiaro: gli equipaggiamenti militari evitano il bombardamento di scuole e ospedali e difendono la popolazione civile.

