Armati di pistola pedinano gioielliere poi il pestaggio e lo sparo | commerciante reagisce e li mette in fuga

Questa mattina un commesso di una gioielleria di Milano è stato vittima di un tentativo di rapina. Due uomini armati lo hanno pedinato fino al negozio, aspettando il momento giusto per entrare e bloccarlo. La scena si è conclusa con un pestaggio e uno sparo, ma il commerciante ha reagito con coraggio, mettendo in fuga i malviventi. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini.

Tre uomini incappucciati hanno fatto irruzione da Gama trading, in corso dei Mille, all'orario d'apertura. Uno di loro aveva sulle spalle uno zaino giallo da rider. L'inattesa colluttazione ha però mandato in fumo i piani. Il negoziante è stato soccorso e portato al Civico Lo hanno seguito fino alla sua gioielleria, attendendo che aprisse il negozio per spingerlo dentro, immobilizzarlo e derubarlo. Poi la reazione del commerciante e la colluttazione, durante la quale è partito un colpo di pistola che, fortunatamente, non ha ferito nessuno. Una rapina è stata tentata ieri pomeriggio da Gama trading di corso dei Mille, vicino piazza Torrelunga, dove i sanitari del 118 hanno soccorso il negoziante, pestato a sangue prima della fuga.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un uomo di 70 anni è stato aggredito e picchiato nella propria abitazione da rapinatori incappucciati.

Armati di fucile e pistola nel parcheggio della scuola, un passante dà l'allarme. Erano armi da softair ma senza tappo rosso: 19enne denunciatoCAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Lo hanno notato, insieme a un amico, aggirarsi nel parcheggio davanti a una scuola armato di fucile e pistola. Erano armi da softair, quindi delle riproduzioni giocattolo, ... ilgazzettino.it

Rapinano un giovane armati di pistola e coltello a serramanico. #poliziadistato arresta 2 pregiudicati bresciani. #essercisempre #questuraBrescia https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/1388698c40de72d1b387737878 - facebook.com facebook