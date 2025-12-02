Tentata rapina all’alba Panettiere aggredito ladri a caccia di pane e focacce Lui reagisce e li mette in fuga

Lucca, 2 dicembre 2025 – Aggressione all’alba ieri mattina a Lammari ai danni di un panettiere a domicilio. Erano da poco passate le 6.30 quando la vittima, Diego Sciuto, si trovava in via del Chiasso con il suo furgone per consegnare il pane ai clienti, così come è solito fare ogni mattina. Mentre stava per scendere dal mezzo, però, il 53enne originario di Catania e da tre anni residente a Marlia, dallo specchietto ha visto avvicinarsi due uomini incappucciati che agitavano un bastone. Aggressione improvvisa. I malviventi hanno iniziato a minacciarlo, per poi colpirlo ripetutamente al collo e alla nuca con il grosso pezzo di legno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentata rapina all’alba. Panettiere aggredito, ladri a caccia di pane e focacce. Lui reagisce e li mette in fuga

