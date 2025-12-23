Picchiato in casa da rapinatori incappucciati 70enne li mette in fuga sparando un colpo di pistola
Un uomo di 70 anni è stato aggredito e picchiato nella propria abitazione da rapinatori incappucciati. Tuttavia, ha reagito sparando un colpo in aria, riuscendo così a mettere in fuga gli assalitori. L’episodio si è verificato a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, e sono in corso le indagini delle autorità locali.
Licciana Nardi (Massa Carrara), 23 dicembre 2025 – Un 70enne viene picchiato nella sua abitazione dai rapinatori, ma li mette in fuga sparando un colpo di pistola in aria.. È successo in Lunigiana ( Massa- Carrara) nel comune di Licciana Nardi nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto riporta Il Tirreno, il 70enne, poco dopo l'ora di cena, sarebbe stato vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di uomini incappucciati entrati di soppiatto nella sua abitazione, riuscendo a impossessarsi di denaro e oggetti d'oro presenti in casa. Le botte non avrebbero risparmiato neanche il cane dell'anziano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
