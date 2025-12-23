Picchiato in casa da rapinatori incappucciati 70enne li mette in fuga sparando un colpo di pistola

Un uomo di 70 anni è stato aggredito e picchiato nella propria abitazione da rapinatori incappucciati. Tuttavia, ha reagito sparando un colpo in aria, riuscendo così a mettere in fuga gli assalitori. L’episodio si è verificato a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, e sono in corso le indagini delle autorità locali.

