Arianna Fontana vola in semifinale | entusiasmo italiano

Arianna Fontana si qualifica per la semifinale dei 1000 metri di short track. La giornata è stata piena di tensione, con alcune cadute e molte speranze per l’Italia. Nadalini è stato eliminato dopo una caduta che lo ha messo fuori dalla corsa. Ora l’attenzione si sposta verso le prossime sfide, con l’atleta azzurra che punta a salire sul podio.

Giornata intensa nei 1000 metri di short track, tra cadute, eliminazioni e conferme delle favorite. Nadalini fuori dopo una caduta. Per Pietro Sighel Nadalini (Nadalini) la gara si chiude bruscamente. L’azzurro, nella prima batteria, resta inizialmente coperto nelle retrovie, poi si inserisce nel gruppo di testa quando la corsa entra nel vivo. Sulla penultima curva, però, è costretto a rialzarsi per evitare di ostacolare gli avversari: perde l’equilibrio, si sbilancia e cade. Per il trentino è eliminazione. Betti eliminata in una batteria velocissima. Fuori anche Chiara Betti. La sua batteria è particolarmente rapida e la trentina chiude quarta in 42”279, tempo che non basta per accedere al turno successivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arianna Fontana vola in semifinale: entusiasmo italiano Approfondimenti su Arianna Fontana Olimpiadi, Mattarella chiama Arianna Fontana Il presidente Mattarella ha telefonato ad Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la gara alle Olimpiadi. Arianna Fontana, la nostra signora del ghiaccio Arianna Fontana, a 28 anni, continua a conquistare il ghiaccio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Arianna Fontana Argomenti discussi: Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, short track, l’Italia vola in casa: oro olimpico nella staffetta mista e Fontana entra nella leggenda; Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista; Milano Cortina: Arianna Fontana 'vola' ai quarti nei 500 donne dello short track. Milano Cortina: Arianna Fontana in finale nei 500 metri dello short trackArianna Fontana vola nella finale olimpica dei 500 metri dello short track. la campionessa azzurra ha chiuso in 41.521 alle spalle dell'olandese Xandra Velzeboer, prima in 41.399 che è record del ... ansa.it Arianna Fontana nella leggenda: vince l'agento nei 500 metri di short track e raggiungere Mangiarotti a 13 medaglie olimpicheIl record tanto atteso è arrivato. Dopo l’oro nella staffetta mista, Arianna Fontana si prende pure la medaglia d’argento nei 500 metri donne di short track ... ilgazzettino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.