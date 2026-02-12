Arianna Fontana aggiunge un’altra medaglia alle Olimpiadi e raggiunge quota 13, eguagliando il record di Mangiarotti. La pattinatrice di Sondrio conferma ancora una volta di essere una delle grandi protagoniste dello sport italiano, chiudendo un cerchio iniziato 20 anni fa. La sua carriera, ricca di successi, si conclude con una notte da ricordare, tra emozioni e trionfi.

Sondrio, 12 febbraio 2026 – Da Torino a Milano. Dall’Italia all’Italia. La caccia al record azzurro di medaglie olimpiche, partita senza saperlo vent’anni fa, per Arianna Fontana si chiude nel modo più romantico. Sul rink casalingo della Milano Ice Skating Arena -dove pochi giorni fa aveva conquistato l’oro nella staffetta mista- la 35enne sondriese vince un altro splendido argento nello short track 500 metri e raggiunge il primato fino ad oggi appartenuto in Italia solo allo schermidore Edoardo Mangiarotti: 13 medaglie olimpiche in bacheca. Nessuno come loro, nessuno come lei. L’obiettivo, dichiarato dalla due volte portabandiera azzurra prima dei Giochi Milano-Cortina 2026, era quello di “ raggiungere la finale in tutte e cinque le gare a cui parteciperò ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana, è la dolce notte del record. Altra medaglia alle Olimpiadi, sono 13: eguagliato Mangiarotti

