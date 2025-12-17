Spazio un successo il lancio di due nuovi satelliti Galileo con il razzo Ariane 6

Il 2025 celebra trent’anni di eccellenza nei programmi di navigazione europei. Il lancio di due nuovi satelliti Galileo, avvenuto con il razzo Ariane 6, rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della posizione dell’Europa nello spazio. Un traguardo di grande orgoglio che testimonia l’innovazione e la determinazione nel mantenere l’indipendenza tecnologica e la leadership nel settore.

Roma, 17 dicembre 2025 -“Il 2025 segna tre decenni di programmi di navigazione europei e il lancio di successo di due nuovi satelliti Galileo è un altro momento di orgoglio e meritato in questa eredità”. Con queste parole il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (ESA), Josef Aschbacher, ha accolto il successo del lancio dei satelliti Galileo SAT-33 e SAT-34, partiti il 17 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Ariane 6. “Questa missione è una dichiarazione concreta di resilienza: oggi l’Europa è più forte di ieri”, ha affermato Aschbacher, intervenendo a un evento organizzato dalla Commissione UE a Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

