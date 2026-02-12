Argentinascontri di piazza | 37 arresti

Questa mattina davanti al Parlamento argentino, la situazione è degenerata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Sono almeno 37 le persone arrestate durante le scene di tensione, che si sono svolte mentre il Senato discuteva la riforma del lavoro proposta dal governo. La polizia ha usato anche i lacrimogeni per disperdere la folla, che ha protestato duramente contro le modifiche legislative.

3.40 E' di almeno 37 il bilancio dei manifestanti arrestati durante i violenti scontri davanti al Parlamento argentino, mentre il Senato discute la riforma del lavoro promossa dal governo. Lo rendono noto i principali media precisando che, secondo le autorità almeno 4 agenti delle forze di sicurezza sonorimasti feriti. Alla mobilitazione, convocata da sindacati e organizzazioni sociali, hanno partecipato migliaia di persone. Una parte dei manifestanti ha lanciato pietre, bengala e bombe molotov.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Argentina Scontri Rubano lo zaino a una cliente mentre prova le scarpe: due arresti in piazza Argentina Due persone sono state arrestate a Milano, in piazza Argentina, dopo aver tentato di rubare lo zaino di una cliente mentre si trovava nel negozio di scarpe. Maxi blitz nel cuore di Pescara: identificati 37 sospetti, due arresti immediati Nel centro di Pescara, sono stati condotti controlli approfonditi tra piazza Santa Caterina, via De Amicis e via Quarto dei Mille, con l’ausilio di unità cinofile. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Argentina Scontri Argomenti discussi: L'altro volto del corteo per Askatasuna a Torino è quello intriso di sangue di Claudio Francavilla; Salari secondo il merito e pagati in voucher: Milei smantella i diritti di chi lavora; Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti; Argentina, scontri davanti al Parlamento: 37 arresti. Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arrestiÈ di almeno 37 il bilancio dei manifestanti arrestati durante i violenti scontri scoppiati davanti al Parlamento argentino, mentre il Senato discute la riforma del lavoro promossa dal governo. (ANSA) ... ansa.it "È impossibile che l'Argentina vinca due Mondiali di fila. Soprattutto perché l'ultimo è stato un susseguirsi di rigori fischiati a favore di Messi", ha detto il giornalista spagnolo Paco González. "Questo succede una volta sola", ha sentenziato il giornalista spagnol - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.