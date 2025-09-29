Maxi blitz nel cuore di Pescara | identificati 37 sospetti due arresti immediati

Nel centro di Pescara, sono stati condotti controlli approfonditi tra piazza Santa Caterina, via De Amicis e via Quarto dei Mille, con l’ausilio di unità cinofile. Durante l’operazione sono stati identificati 37 soggetti e verificati 18 veicoli. Sono stati inoltre individuati due ricercati, con due persone arrestate immediatamente. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza pubblica.

Pescara - Controlli capillari tra piazza Santa Caterina, via De Amicis e via Quarto dei Mille con unità cinofile: individuati due ricercati, verifiche su 37 persone e 18 veicoli. Nuova operazione di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Pescara, che nella giornata di ieri hanno condotto un blitz ad ampio raggio in alcune delle aree più sensibili del centro cittadino. L'intervento ha interessato il quadrilatero tra piazza Santa Caterina da Siena, via Edmondo De Amicis e via Quarto dei Mille, zone spesso segnalate per episodi di microcriminalità e degrado urbano. L'azione, coordinata dal Comando provinciale, è stata condotta con il supporto delle unità cinofile, addestrate per la ricerca di sostanze stupefacenti e armi improprie.

