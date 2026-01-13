Rubano lo zaino a una cliente mentre prova le scarpe | due arresti in piazza Argentina

Due persone sono state arrestate a Milano, in piazza Argentina, dopo aver tentato di rubare lo zaino di una cliente mentre si trovava nel negozio di scarpe. L’episodio è avvenuto il 13 gennaio 2026 e ha coinvolto le forze dell’ordine che sono intervenute prontamente. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici.

Milano, 13 gennaio 2026 – Sono entrati in un negozio di scarpe tentando di rubare lo zaino di una cliente mentre provava un paio di calzature. Due cittadini colombiani di 45 e 40 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio. Scoperti a rubare alcol e orologi in supermercato e bazar cinese. Un arrestato e due denunciati Il tutto è accaduto nella centralissima piazza Argentina. Alcuni agenti, di pattuglia nelle vicinanze del negozio, hanno notato i due uomini entrare nel locale muovendosi con fare sospetto tra i clienti.

