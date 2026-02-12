Argentinascontri davanti al Parlamento

Sono almeno 37 le persone arrestate negli scontri di questa mattina davanti al Parlamento argentino. La polizia ha usato la forza per disperdere i manifestanti che si sono radunati mentre il Senato discuteva la riforma del lavoro. La situazione è ancora tesa, con negozi e strade chiuse nel centro di Buenos Aires. Nessuna notizia di feriti gravi, ma l’area resta sotto stretta sorveglianza.

7.30 E'di almeno 37 il bilancio deglòi arrestatinei violenti scontri davanti al Parlamento argentino, mentre il Senato discute la riforma del lavoro.Almeno quattro gli agenti rimasti feriti. Alla mobilitazione dei sindacati hanno partecipato migliaia di persone. Una parte dei manifestanti ha lanciato pietre, bengala e bombe molotov contro il cordone di sicurezza, costringendo la polizia a intervenire con idranti e gas lacrimogeni.Il governo ha condannato le violenze.E il presidente Milei ha avvertito che la riforma andrà avanti.

