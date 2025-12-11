GTA 6 finisce davanti al Parlamento Inglese

Recenti licenziamenti nella divisione britannica di Rockstar Games hanno attirato l'attenzione oltre il mondo dei videogiochi, coinvolgendo anche il Parlamento inglese. Questo episodio ha suscitato discussioni sulle dinamiche dell'industria videoludica e sulle implicazioni occupazionali, diventando un tema di interesse pubblico e politico.

(Adnkronos) – I recenti licenziamenti che hanno colpito la divisione britannica di Rockstar Games hanno travalicato i confini della cronaca videoludica per approdare nelle aule della politica istituzionale. La decisione dell'azienda di allontanare 34 sviluppatori del team scozzese, impegnati nella lavorazione di Grand Theft Auto 6, ha sollevato forti sospetti riguardo alle reali motivazioni dietro .

