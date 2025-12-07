Festa techno davanti al Parlamento di Budapest

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piazza davanti al Parlamento di Budapest, in Ungheria, si è trasformata in una grande discoteca a cielo aperto. Migliaia di giovani fino a notte fonda hanno danzato su note techno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

festa techno davanti al parlamento di budapest

© Tgcom24.mediaset.it - Festa techno davanti al Parlamento di Budapest

