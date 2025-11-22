Ascoli-Arezzo è una partitissima Stadio esaurito in palio un pezzettino di serie B

Arezzonotizie.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'atmosfera così non si respirava da anni. L'Arezzo capolista va a giocarsi uno scontro diretto di fondamentale importanza sul campo dell'Ascoli, terzo in classifica con dichiarate velleità di rimonta. Il primo posto degli amaranto, il blasone dell'avversario, il tutto esaurito allo stadio Del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ascoli arezzo 232 partitissimaAscoli-Arezzo &#232; una partitissima. Stadio esaurito, in palio un pezzettino di serie B - Di fronte la difesa meno perforata d'Europa e il miglior attacco di tutta la serie C. Secondo arezzonotizie.it

Ascoli, un exploit per invertire la rotta: al Del Duca arriva l'Arezzo dell'ex Bucchi - ASCOLI Dopo una settimana a dir poco turbolenta, iniziata con la sconfitta contro il Campobasso martedì sera, culminata giovedì mattina con l'esonero di Mirco Cudini e il ritorno di Mimmo Di Carlo, ... Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ascoli Arezzo 232 Partitissima