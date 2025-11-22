Ascoli-Arezzo è una partitissima Stadio esaurito in palio un pezzettino di serie B
Un'atmosfera così non si respirava da anni. L'Arezzo capolista va a giocarsi uno scontro diretto di fondamentale importanza sul campo dell'Ascoli, terzo in classifica con dichiarate velleità di rimonta. Il primo posto degli amaranto, il blasone dell'avversario, il tutto esaurito allo stadio Del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Ascoli-Arezzo, in programma domenica, è la sfida che ogni tifoso amaranto attende da mesi: sentiamo le sensazioni di mister Bucchi nel corso della consueta conferenza stampa prepartita.
Attiva da domani, dalle : la prevendita per -, in programma allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli, domenica , alle ore :.
Ascoli, un exploit per invertire la rotta: al Del Duca arriva l'Arezzo dell'ex Bucchi - ASCOLI Dopo una settimana a dir poco turbolenta, iniziata con la sconfitta contro il Campobasso martedì sera, culminata giovedì mattina con l'esonero di Mirco Cudini e il ritorno di Mimmo Di Carlo, ... Lo riporta corriereadriatico.it