I grandi centravanti della serie A e la festa d' avvio tesseramento per Orgoglio Amaranto | gli eventi

Scopri gli eventi di oggi, venerdì 23 gennaio, nell'Aretino, tra cui i grandi centravanti della Serie A e la festa di avvio del tesseramento per Orgoglio Amaranto.

Ecco gli eventi di oggi, venerdì 23 gennaio, nell'Aretino. Arezzo - Alle ore 17,30 Valentino Minocchi, ceramologo e cultore di storia locale, parlerà sul tema "Lucignano, un borgo toscano della Valdichiana". L'evento è organizzato dall'Accademia Petrarca presso Casa del Petrarca, via dell'Orto n. 28.

Orgoglio Amaranto. Parte il tesseramentoÈ iniziato il tesseramento di Orgoglio Amaranto, il comitato che dal 1923 rappresenta con passione la città.

“Da Amidei a Zlatan: i grandi centravanti della Serie A”Il libro “Da Amidei a Zlatan” ripercorre la storia dei grandi centravanti della Serie A, offrendo un’analisi approfondita e originale di un ruolo fondamentale nel calcio italiano.

