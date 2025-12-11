Acqua per l’agricoltura i sindaci dell’area del lago Arancio chiedono garanzie per il 2026

I sindaci dell’area del lago Arancio si sono incontrati con il Dipartimento dell’agricoltura della Regione Siciliana per discutere delle garanzie idriche necessarie per la stagione 2026. Alla riunione hanno partecipato Fabio Termine, Vito Clemente, Gaspare Viola e Raimondo Liotta, evidenziando l’importanza di pianificare con attenzione le risorse idriche per il settore agricolo.

I sindaci Fabio Termine (Sciacca), Vito Clemente (Menfi), Gaspare Viola (Santa Margherita di Belice) e il commissario straordinario di Sambuca di Sicilia Raimondo Liotta hanno partecipato a un incontro al Dipartimento dell’agricoltura della Regione Siciliana per discutere della prossima stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

LOMELLINA: AGRICOLTURA INDUSTRIALE Quando si osserva il paesaggio della Lomellina – l’acqua che riflette il cielo, i campi livellati con precisione geometrica, le grandi cascine che emergono come piccole cittadelle rurali – si sta guardando il risultato di - facebook.com Vai su Facebook

ACQUA IN AGRICOLTURA, STRATEGIA DELL’ALSIA: 500 AZIENDE GUIDERANNO IL NUOVO MODELLO DI IRRIGAZIONE SOSTENIBILE Vai su X

Avellino, acqua: stangata sulle tariffe, scendono in campo i sindaci - In provincia di Avellino, il dibattito pubblico scatenato dall'aumento delle tariffe dell'Alto Calore ha avuto l'effetto di far emergere le ... Secondo ilmattino.it

Acqua, scontro Alto calore-sindaci e di notte comuni a secco - Il paventato caro bollette infuria ancora, ma nella roventissima estate di Alto Calore diventa prioritaria un’altra emergenza: i rubinetti a secco. Secondo ilmattino.it