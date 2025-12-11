Acqua per l’agricoltura i sindaci dell’area del lago Arancio chiedono garanzie per il 2026

I sindaci dell’area del lago Arancio si sono incontrati con il Dipartimento dell’agricoltura della Regione Siciliana per discutere delle garanzie idriche necessarie per la stagione 2026. Alla riunione hanno partecipato Fabio Termine, Vito Clemente, Gaspare Viola e Raimondo Liotta, evidenziando l’importanza di pianificare con attenzione le risorse idriche per il settore agricolo.

I sindaci Fabio Termine (Sciacca), Vito Clemente (Menfi), Gaspare Viola (Santa Margherita di Belice) e il commissario straordinario di Sambuca di Sicilia Raimondo Liotta hanno partecipato a un incontro al Dipartimento dellagricoltura della Regione Siciliana per discutere della prossima stagione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

