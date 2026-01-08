Lazio-Fiorentina e Parma-Inter | errori da dilettanti Arbitri e Var fermati

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 19ª giornata, ha evidenziato alcuni episodi discutibili, tra Lazio-Fiorentina e Parma-Inter. La presenza di errori evidenti da parte degli arbitri e del VAR sottolinea la necessità di interventi correttivi. In attesa dei posticipi odierni, si registrano decisioni che richiedono attenzione e possibili revisioni da parte della designazione arbitrale.

La moviola di Serie A del turno infrasettimanale evidenzia episodi molto gravi. Il designatore Rocchi deve correre ai ripari In attesa dei due posticipi di oggi, il turno infrasettimanale valido per la 19esima giornata di Serie A ha regalato già tanti casi da moviola. Alcuni clamorosi. Il match più discusso è senza dubbio quello dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Fiorentina, dove l’arbitro internazionale Sozza, con il decisivo contributo del Var Pezzuto, ha preso una serie di decisioni sbagliate che inevitabilmente hanno inciso sul risultato. Il rigore di Gudmundsson (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Fiorentina e Parma-Inter: errori da dilettanti. Arbitri e Var fermati Leggi anche: Da Napoli-Inter a Lazio-Juve, la giornata horror di arbitri e Var: se ci si mettono pure i guardalinee, tanto vale abolirli Leggi anche: Milan, VAR e arbitri: quanti errori. Allegri e le polemiche. Fofana ride: ecco perché Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina - Le partite in diretta; Serie A. 2-0 a Parma: l'Inter allunga. Il Napoli frena. Lazio-Fiorentina 2-2. Torino-Udinese 1-2 - Aggiornamento del 08 Gennaio delle ore 02:26; Parma - Inter in Diretta Streaming | IT; Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta. Lazio-Fiorentina e Parma-Inter: errori da dilettanti. Arbitri e Var fermati - Verona: la moviola di Serie A con tutti gli errori arbitrali del turno infrasettimanale ... calciomercato.it

Parma-Inter 0-2, i nerazzurri allungano in vetta. Lazio-Fiorentina 2-2, botta e risposta 'di rigore' allo scadere - I biancocelesti agguantano il pari all'ultimo assalto ... adnkronos.com

Serie A. 2-0 a Parma: l'Inter allunga. Il Napoli frena. Lazio-Fiorentina 2-2. Torino-Udinese 1-2 - 0 a Pisa ed è sesto con una partita in meno. rainews.it

Maurizio Sarri sorprende tutti dopo Lazio-Fiorentina: parole dirette su Ratkov, mercato e addio di Guendouzi. La sincerità del tecnico biancoceleste. https://fanpa.ge/5y5SJ - facebook.com facebook

Pari con l'amaro in bocca: Lazio-Fiorentina, il commento di FirenzeViola x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.