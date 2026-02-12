Aramu | Al Genoa sono rimasto fregato Sognavo la Nazionale ora riparto dalla Ternana

Aramu torna a giocare in Serie C dopo sei mesi da svincolato. Il trequartista, che aveva sperato di arrivare in Nazionale, si è trovato a ripartire dalla Ternana. Dopo un prestito al Mantova in cui le cose non sono andate come sperava, ora si dice felice di questa nuova opportunità. La sua carriera ha preso una piega diversa, ma lui guarda avanti con entusiasmo.

Mattia Aramu ha trovato la sua oasi felice a Terni. Dopo sei mesi da svincolato, tra allenamenti personalizzati e lavoro quotidiano con il fisioterapista, l'ex Venezia ha trovato nella Ternana l'occasione giusta per rilanciare una carriera che, a 30 anni, ha ancora tanto da raccontare. Aramu si apre senza filtri: dal presente in Umbria alle oltre 200 presenze in Serie B, passando per le scelte mancate, gli infortuni e quel sogno chiamato Nazionale rimasto nel cassetto. Aramu, com'è nata l'occasione Ternana? "È partito tutto da una chiamata del mio agente, che mi ha parlato del progetto Ternana.

