Ternana colpo in entrata delle Fere | Zan Majer nuovo rossoverde La ‘caccia’ al sogno Mattia Aramu

La Ternana annuncia l’ingaggio di Zan Majer, nuovo acquisto del club. L’operazione rappresenta un importante rafforzamento proveniente da una categoria superiore, rafforzando il reparto con un giocatore di esperienza. La società di via della Bardesca prosegue così nella strategia di rinforzare la rosa, mentre resta aperta la possibilità di ulteriori acquisizioni, come quella di Mattia Aramu.

Un nuovo innesto dalla categoria superiore per la Ternana. La società di via della Bardesca ha infatti perfezionato l’arrivo di Zan Majer. Il centrocampista arriva dal Mantova e, dopo aver sostenuto le visite mediche, si è aggregato al gruppo nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio. Ha svolto.🔗 Leggi su Today.it

Mercato Ternana, è fatta per Zan Majer. Attesi altri colpi, nel mirino Mattia AramuIl mercato della Ternana si sta delineando con l’ingaggio di Zan Majer, che questa mattina si è presentato all’antistadio per il primo allenamento.

Calciomercato Ternana, colpo in entrata a centrocampo: fatta per Zan MajerLa Ternana si rafforza a centrocampo con l’ingaggio di Zan Majer, un rinforzo importante per la rosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ternana, primo colpo in entrata: dall’Avellino arriva Panico; Calciomercato Ternana, colpo in entrata a centrocampo: fatta per Zan Majer; Importante colpo di mercato per il Nuova Florida, ufficializzato l'arrivo di un attaccante; Ternana, saluta Bianay Balcot che sale in B a Mantova.

Calciomercato Ternana, colpo in entrata a centrocampo: fatta per Zan Majer - Un colpo di esperienza per il centrocampo della Ternana. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha chiuso la trattativa per Zan Majer. Il classe 1992 arriva dal Mantova e annovera oltre trecento ... today.it

Ternana, primo colpo in entrata: dall’Avellino arriva Panico - Primo botto di mercato anche in entrata per la Ternana, che accoglie in rossoverde l’attaccante Giuseppe Panico, in arrivo in prestito con obbligo (in caso di Serie B) dall’Avellino in Serie B. Il gio ... umbria24.it

Serie A femminile, giornata 10: la Roma è già campione d'inverno, colpo Ternana #CalcioFemminile #11contro11 x.com

GRAN COLPO DEL SAMURAI IL POTENZA BATTE LA TERNANA Il Potenza batte per la prima volta fuori casa la Ternana nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il 28 gennaio il ritorno al “Viviani” - facebook.com facebook