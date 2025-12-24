Barbara Berlusconi | Sono cambiata Riparto da me dalla famiglia e dalla fondazione

Le parole della figlia dell’ex Cavaliere. «Sono cambiate tante cose. È passata molta acqua sotto i ponti. Per questo mi piacerebbe cominciare da chi sono ora». Barbara Berlusconi guarda al passato senza nostalgia, cercando piuttosto di fare un bilancio emotivo e di costruire un presente – e un futuro – più consapevoli. Oggi ha 41 anni, cinque figli («praticamente una squadra di calcetto») e una vita scandita tra la famiglia e impegni istituzionali: dal Cda del Teatro alla Scala alla recente creazione della Fondazione che porta il suo nome. «Questo momento arriva dopo un percorso personale, familiare e professionale che mi ha portata a sentire l’esigenza di restituire». 🔗 Leggi su 361magazine.com

