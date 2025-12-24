Barbara Berlusconi | Sono cambiata Riparto da me dalla famiglia e dalla fondazione
Le parole della figlia dell’ex Cavaliere. «Sono cambiate tante cose. È passata molta acqua sotto i ponti. Per questo mi piacerebbe cominciare da chi sono ora». Barbara Berlusconi guarda al passato senza nostalgia, cercando piuttosto di fare un bilancio emotivo e di costruire un presente – e un futuro – più consapevoli. Oggi ha 41 anni, cinque figli («praticamente una squadra di calcetto») e una vita scandita tra la famiglia e impegni istituzionali: dal Cda del Teatro alla Scala alla recente creazione della Fondazione che porta il suo nome. «Questo momento arriva dopo un percorso personale, familiare e professionale che mi ha portata a sentire l’esigenza di restituire». 🔗 Leggi su 361magazine.com
Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome” - "Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta senza giri di parole al Corriere della Sera. fanpage.it
Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta Barbara Berlusconi. La diagnosi è arrivata solo dopo molti anni, quando ormai era adulta e madre di cinque figli. Da tempo si interrogava su quella stanchezza inspiegabile che la accomp - facebook.com facebook
