Sai come si cucinano i funghi? C’è una cosa che devi assolutamente evitare

Cucinare i funghi richiede attenzione e cura per preservarne il sapore e la consistenza. È importante evitare alcune pratiche comuni che possono comprometterne qualità e sicurezza, come il lavaggio eccessivo o l’uso di acqua troppo calda. Conoscere le tecniche corrette permette di valorizzare al meglio questo ingrediente, rendendo ogni piatto gustoso e autentico.

I funghi sono tra gli ingredienti più amati della nostra cucina per quel loro inconfondibile aroma di bosco e la capacità di trasformare un semplice risotto in un piatto da gourmet. Tuttavia, esiste un errore "fatale" che quasi tutti commettiamo tra i fornelli: lavarli sotto l'acqua corrente. Sebbene possa sembrare il modo più igienico per eliminare la terra, questo gesto rischia di rovinare irrimediabilmente la tua cena. La struttura del fungo è simile a quella di una spugna: è estremamente poroso. Se lo immergi o lo sciacqui abbondantemente, il fungo assorbirà il liquido in pochi istanti. Il risultato? Una volta in padella, invece di rosolare e diventare croccante, espellerà tutta l'acqua accumulata, diventando gommoso e perdendo gran parte del suo sapore originale.

